Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beschadigd door vuurwerk

Verslaggever Vincent van Rijn zegt dat de grootste schade zichtbaar is aan de deuren van de kerk. "De onderkant is wat ingedeukt en zwartgeblakerd", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. In de loop van de ochtend hadden de forensisch experts hun onderzoek afgerond. Er werd onder meer sporenonderzoek gedaan op het grasveldje voor de kerk. De politie zoekt getuigen.

Rond 04.30 uur alarmeerde een vrouw de politie nadat zij een harde knal had gehoord, zegt een politiewoordvoerder. Agenten troffen gehavende ruiten en andere schade aan bij de voorkant van het gebouw. Er is geen brand uitgebroken en niemand is gewond geraakt.

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is beschadigd door vuurwerk. Dat zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. Er zijn vuurwerkresten gevonden op de plek waar vannacht een explosie plaatsvond.

Verslaggever Van Rijn sprak met een vrouw die in de buurt van de kerk woont en wakker werd van een "enorme explosie". "Mijn man en ik dachten meteen: dit is bij de kerk. Het is eigenlijk triest dat je zoiets verwacht."

De politie houdt er rekening mee dat het voorval te maken heeft met wat er afgelopen weekeinde gebeurde bij de Mieraskerk. Toen kwam de kerk in het nieuws, nadat een journalist van de regionale omroep Rijnmond zondagmorgen een klap en een trap had gekregen van een 43-jarige Krimpenaar terwijl hij kerkgangers vragen stelde over hun bezoek aan de Mieraskerk.

De journalist was naar de kerk afgereisd, omdat de Mieraskerk net als de Sionkerk op Urk besloot tegen de corona-adviezen in het kerkgebouw weer open te stellen voor alle leden.

Daarmee liet de kerk het kabinetsadvies los om diensten zoveel mogelijk digitaal te organiseren en een maximum te stellen aan het aantal kerkgangers. Religieuze bijeenkomsten zijn op basis van de grondwet uitgezonderd van de coronamaatregelen.

Vrees voor escalatie 'naar veel erger'

Gisteren bood de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel excuses aan voor "het incident".

Zondagavond toonde dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in zijn preek begrip voor het geweld tegen journalisten. "We hebben vanmorgen te maken gehad met dingen, waar we best begrip voor kunnen tonen als we steeds zo getreiterd en getergd zijn, als onrust gebeurt", zei Kort.

Het is niet bekend hoe de kerkenraad tegen de woorden van dominee Kort aankijkt.

De buurtbewoner die wakker schrok door de knal zei in het NOS Radio 1 Journaal te vrezen voor nog meer incidenten. "Ik ben het niet eens met alles", zei ze, doelend op het openstellen van de kerk. "Ik zit zelf in een risicogroep. Aan de andere kant ken ik mensen van deze kerk, en dat zijn hele aardige mensen. Er wordt nu alleen gedaan alsof het allemaal verschrikkelijke mensen zijn."

"Wat er zondag is gebeurd, had nooit mogen gebeuren. Maar wat er vannacht is gebeurd, ook niet. Ik ben bang dat dit, als je niet uitkijkt, escaleert naar veel erger. Dit blijft natuurlijk heen en weer gaan."