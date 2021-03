GA Eagles laat na krankzinnig slot punten liggen in strijd om directe promotie

Go Ahead Eagles heeft kostbare punten laten liggen bij FC Den Bosch. De Deventenaren hadden zich met een overwinning volop gemengd in de strijd om directe promotie, maar stapten ondanks een 2-0 voorsprong met een gelijkspel van het veld: 3-3.

Bas Kuipers scoorde al vroeg voor de bezoekers en Giannis Botos maakte na een half uur de 2-0 voor Go Ahead.

Halverwege de tweede helft kreeg FC Den Bosch een strafschop, die door Jizz Hornkamp werd benut. Trainer Kees van Wonderen leek nog steeds met drie punten te gaan vertrekken, totdat zijn ploeg in de laatste tien minuten de voorsprong vergooide.

Slotfase

Eerst maakte Jeroen Veldmate een ongelukkig eigen doelpunt en zes minuten later kreeg Den Bosch voor de tweede keer een strafschop. Hornkamp ging opnieuw achter de bal staan en knalde die er heerlijk in. Nu leek Den Bosch er met de volle buit vandoor te gaan, totdat Jorn van Hedel in blessuretijd de bal in eigen doel kopte: 3-3.

Er zijn nog acht wedstrijden te spelen. De nummers één en twee promoveren direct naar de eredivisie, drie tot en met acht spelen nacompetitie voor één promotieticket.