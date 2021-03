Liefde en respect voor overleden sportheld Mentel: 'Een voorbeeld voor ons allen'

Esther Vergeer, chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg en net als Mentel meervoudig paralympisch kampioen, reageert in het Sportforum van NPO Radio 1. "Bibian was een van de krachtigste vrouwen die ik ooit heb leren kennen."

NOS Sport-verslaggever Edwin Peek volgde Mentel jarenlang, maakte een documentaire over haar en ging vorige week dinsdag nog langs voor een afscheidsinterview. Peek leerde haar van dichtbij als een "ontzettend lief mens" kennen.

"Zij straalde positiviteit uit, met alles wat ze deed. In haar liefde voor mensen, voor haar omgeving. En altijd naar anderen kijken. Dan vroeg ze meteen hoe het met mij was, terwijl ik dacht: ja, met mij is het wel goed, maar is het voor jou allemaal wel te doen?!"