City neemt na dit seizoen met standbeeld afscheid van clublegende Agüero

Manchester City neemt aan het eind van dit seizoen afscheid van Sergio Agüreo. Het aflopende contract van de Argentijnse aanvaller, de clubtopscorer aller tijden, wordt niet verlengd.

Agüero kwam in 2011 over van Atlético Madrid en groeide uit tot een van de beste spelers uit de geschiedenis van de club. Hij scoorde maar liefst 257 goals in 384 wedstrijden voor City en won vier landstitels, een FA Cup en vijf League Cups.

"Ik ben er geweldig trots op dat ik tien seizoenen lang voor Manchester City heb gespeeld", schrijft Agüero op Twitter. "Ik kwam tijdens een periode van heropbouw en dankzij de eigenaren en vele spelers hebben we een plek tussen de beste clubs ter wereld verdiend."

Van al die treffers is het doelpunt dat in 2012 tegen Queens Park Rangers maakte waarschijnlijk de gedenkwaardigste. Agüero scoorde diep in blessuretijd de 3-2 en bezorgde City zo na 44 jaar weer de landstitel.

In onderstaande tweet is het doelpunt te zien waarmee Agüero voor altijd in de harten van City-fans zal blijven: