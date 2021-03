Twee derde van de bedrijven voelt negatieve impact brexit

De brexit heeft geleid tot een forse daling in de omzet van Nederlandse en Britse bedrijven: 40 procent zegt minder omzet te draaien. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel, de NBCC.

De NBCC ondervroeg 125 bedrijven uit zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. Een meerderheid van de ondervraagde bedrijven zegt meer hinder te ondervinden sinds de brexit, namelijk 63 procent. Onder bedrijven in de goederensector is dat zelfs 80 procent.

Bedrijven zeggen vooral last te hebben van de toegenomen bureaucratie, de hogere kosten en de vertragingen bij het verzenden. Dat laatste is vooral een probleem bij verse producten, die niet te lang kunnen wachten.

"Bijna onmogelijk"

De slechte cijfers verbazen de Leden-Directeur van de NBCC helemaal niet. "Ik ben er niet van geschrokken omdat ik het verwacht had", zegt Lyne Biewinga. "Brexit is heel ingrijpend. Sinds de toetreding van het VK tot de EU in 1973 is het eigenlijk alleen maar integratie geweest. En nu moeten we proberen alles te ontrafelen."

Biewinga noemt het 'kaas naar de koe brengen'. "Heel ingewikkeld, bijna onmogelijk. Dus het is zo ingrijpend dat we bij de NBCC zeker rekening hebben gehouden met negatieve impact op de ondernemers."

De Nederlandse plantenexporteur Michiel van Veen vertelt hoe hij sinds de brexit tegen steeds meer regels aan loopt: