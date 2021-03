Geweld in Urk en Krimpen maakt veel los: 'We worden geloofsgekkies genoemd'

Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, noemt de agressie van enkele kerkgangers in Krimpen en Urk "beschamend". Daar voegt hij wel aan toe: "Ik kan weinig intellectueel respect opbrengen voor mensen die in misdragingen van Gods grondpersoneel bewijs zien van de juistheid van hun eigen ongeloof."

Ook de christelijke partijen in de Tweede Kamer veroordelen het geweld. Zo schrijft Kees van der Staaij van de SGP op Facebook begrip te hebben voor de frustraties van kerkgangers, maar voegt daaraan toe dat "ergernis over de verstoring van zondagsrust en een opdringerige bejegening nooit een reden kan zijn voor onbesuisd optreden, laat staan voor geweld".

Van Urk ziet dat ook, maar heeft moeite met sommige reacties. "We worden nu 'geloofsgekkies' genoemd op sociale media, dat vind ik vreselijk", zegt ze. "Mensen reageren online alsof wij Urkers in een soort cocon zitten en geen televisie hebben, alsof we in een aparte wereld leven." Dat is volgens haar absoluut niet waar. "We hebben onze eigen gewoontes, dat wel. Maar heel Urk wordt nu over één kam geschoren. Er wordt gedaan alsof we gek zijn."

In Krimpen aan den IJssel werd een verslaggever van RTV Rijnmond aangevallen en in Urk reed een kerkganger op een journalist van PowNed in. Ook kreeg de verslaggever enkele raken schoppen. Tineke van Urk, christelijk gereformeerd en geboren en getogen in Urk, zegt dat de incidenten met de verslaggever van PowNed het gesprek van de dag zijn in Urk. "Wat die chauffeur deed, kan echt niet. Ik hoop echt dat hij er spijt van heeft."

De geweldsincidenten van gisteren waarbij journalisten in Urk en Krimpen aan den IJssel werden belaagd, hebben veel losgemaakt, zeker ook onder christelijke Nederlanders. Kerkgangers in gemeentes in de Biblebelt keuren het geweld tegen de journalisten af en betreuren tegelijkertijd de "pijnlijke reacties" die zij over zich heen krijgen.

Door de volle kerken staan de geloofsgemeenschappen al langer in de schijnwerpers. Bunt zegt dat hij zich wel kan voorstellen dat sommige mensen het bijzonder vinden dat mensen in de coronapandemie naar de kerk mogen. "Ik snap het ook wel weer: je mag niet naar een voetbalwedstrijd en dit mag weer wel. Die reacties zijn zo pijnlijk omdat er weinig begrip is."

Eikelboom zegt dat het moeilijk is om aan de samenleving over te brengen hoe belangrijk het is om fysiek naar de kerk te blijven gaan. Maar hij vindt ook dat een kerk de ruimte waardig moet gebruiken. "En dat is dus niet: 'We schaffen alle maatregelen af en kom allemaal maar.' Het is een zoektocht. Er is een hele sterke behoefte aan de kerk, dat is echt een worsteling."

Ook Van Urk gaat om de paar weken fysiek naar de kerk, vertelt ze. Eerst volgde ze alleen diensten vanuit huis via een livestream, daarna werd zij door haar kerk weer uitgenodigd om in de kerkbanken diensten bij te wonen. Ze vindt dat naar de kerk gaan ook op een verantwoorde manier kan, bijvoorbeeld door afstand te houden. "God is voor ons het belangrijkste. We moeten de regering gehoorzamen, maar dat gaat tot een bepaald punt. Uiteindelijk staat God boven alles."