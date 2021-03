F-16's ingezet boven Noordzee vanwege Russische vliegtuigen

Twee Belgische F-16's zijn vanochtend ingezet boven de Noordzee omdat twee militaire vliegtuigen uit Rusland het Nederlandse luchtruim naderden.

De Russische vliegtuigen, Toepolev's van het type TU-95, hielden zich volgens defensie niet aan de identificatieprocedures. Het Belgische persbureau Belga meldt dat de toestellen zonder transponder vlogen.

De Belgische F-16's vlogen vanaf de basis in het Waalse Florennes in een rechte lijn over Schiphol en Texel naar een positie boven de Noordzee, meldt defensie. Ze wachtten daar de Russische toestellen op, maar hoefden uiteindelijk niet in actie te komen.

De Britten stuurden ook straaljagers de lucht in vanwege de Russische toestellen: