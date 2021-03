Griekenland krijgt 155 miljoen EU-geld voor nieuwe migrantenkampen op eilanden

Griekenland krijgt van Brussel 155 miljoen euro om nieuwe opvangcentra op de eilanden Lesbos en Chios te bouwen. De overeenkomst werd vandaag ondertekend tijdens een bezoek van verantwoordelijk Eurocommissaris Johansson.

Vorig jaar was al afgesproken dat er Europees geld beschikbaar zou komen voor nieuwe of gemoderniseerde opvangcentra op de vijf eilanden waar vluchtelingenkampen zijn. Het ging, behalve om Lesbos en Chios, om Samos, Leros en Kos. Voor die drie eilanden was al ruim 120 miljoen euro toegekend.

Op de vijf eilanden verblijven volgens officiële cijfers nu bijna 14.000 migranten. Iets meer dan 6500 daarvan zitten in een tentenkamp op Lesbos, dat in allerijl werd opgezet na de verwoestende branden die in september het beruchte kamp Moria in de as legden.

Open, niet gesloten

Het geld voor Lesbos en Chios zat al in de pijplijn, maar er waren bureaucratische problemen en verzet van de lokale autoriteiten. Naar verluidt was er ook onenigheid tussen de Europese Commissie en de Griekse regering over hoe het nieuwe opvangcentrum eruit moet zien.

De Griekse centrumrechtse regering die sinds het aantreden in 2019 een strenger migratiebeleid voert, wil meer 'gesloten' kampen. De Europese Commissie voelt daar niets voor. "Het wordt open, niet gesloten. We gaan geen mensen gevangenzetten," zei commissaris Johansson op een persconferentie. "We willen niet dat mensen nog een winter in tenten doorbrengen."

Protesten van lokale bevolking

De Griekse autoriteiten staan nu voor de taak om de nieuwe opvangcentra voor de komende winter af te krijgen. Daar komen logistieke problemen bij kijken, maar mogelijk ook protesten van een deel van de lokale bevolking en autoriteiten, met name op Lesbos en Chios. Er zijn al wel locaties aangewezen, maar de aanbestedingsprocedures voor de bouw moeten nog beginnen.

Samos heeft tot nu toe als enige eiland een kamp waarvan de bouw vergevorderd is. Bij de opvangcentra op de eilanden Leros en Kos gaat het om aanpassingen van bestaande kampen. Volgens de Griekse minister van migratie Mitarakis zullen deze locaties over een maand of drie klaar zijn.