Proces van start tegen agent die knie in nek George Floyd drukte

Tien maanden na de dood van George Floyd is vandaag in de VS de inhoudelijke behandeling begonnen van het proces tegen de agent die minutenlang zijn knie in Floyds nek drukte. De zaak dient in de zwaarbewaakte rechtbank in Minneapolis, de stad waar Floyd op 25 mei 2020 stierf.

De inmiddels ex-politieman Derek Chauvin wordt verdacht van moord zonder voorbedachten rade, doodslag en derdegraadsmoord, een term in het Amerikaanse strafrecht die wordt gebruikt als iemand onopzettelijk wordt gedood als gevolg van een gevaarlijke daad.

De zwarte Floyd (46) werd door agenten in de boeien geslagen na een melding dat hij met een vals briefje van 20 dollar sigaretten had gekocht. De witte politieagent Chauvin drukte vervolgens minutenlang zijn knie op de nek van Floyd, die later overleed in het ziekenhuis.

Een omstander filmde het geweld en plaatste de (schokkende) beelden op Facebook: