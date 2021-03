'Er is sinds de crash van Jakobsen maar weinig veranderd'

De noodzaak om het wielrennen veiliger te maken bij de sprints lijkt niet hoog op de agenda van wielerunie UCI te staan. Volgens oud-prof en wielercommentator Stef Clement handelt de UCI nog steeds hetzelfde sinds de veelbesproken crash in de Ronde van Polen in augustus 2020.

Nacer Bouhanni haalde zich zondag na de Franse eendagswedstrijd Cholet-Pays de la Loire de woede van de wielerwereld op de hals, nadat hij in de eindspurt Jake Stewart een flinke duw had gegeven.

Het incident bleef zonder gevolgen, maar het had veel erger kunnen aflopen zoals bij de zware val van Fabio Jakobsen in Polen. Hij werd toen in de sprint door Dylan Groenewegen in de hekken gereden en raakte zwaargewond.

'Had erger kunnen aflopen'

"Er lijkt gewoon niets te zijn geleerd, zowel door de renners als door de organisatoren", stelt Clement, die ook een ander belangrijk aspect aanstipt. Op ongeveer twintig meter van de finish van de Franse koers bleek er een open ruimte in de boarding te zitten, waar de volgauto's af van het parcours af kunnen rijden.

"Als Bouhanni zijn actie twintig meter later had gedaan, was Jake Stewart à la Jakobsen het hekwerk in gegaan, met alle gevolgen van dien. Het had veel erger kunnen aflopen."