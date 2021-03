Handbalster Broch keert in aanloop naar Spelen terug bij Oranje

Handbalster Yvette Broch keert na ruim twee jaar weer terug bij de Nederlandse ploeg. De cirkelspeler is door bondscoach Emmanuel Mayonnade opgenomen in de selectie voor een trainingsstage als voorbereiding op de Spelen van Tokio.

De 30-jarige Broch gold jarenlang als een van de beste spelers ter wereld, maar in augustus 2018 zette de 118-voudig international plotseling een punt achter haar loopbaan. "Ik voelde me helemaal leeg en herkende mijn eigen lichaam niet meer. Ik ben veel te ver gegaan. Ik móést stoppen", zei ze daar later over.

Afgelopen november keerde ze echter terug bij de Franse topclub Metz, waar Mayonnade trainer is. Ze heeft het plezier in de sport teruggevonden en zette ook de deur naar Oranje weer open.

Afgelopen januari spraken we Broch over haar rentree en een mogelijke terugkeer bij Oranje: