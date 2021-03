Oppositiepartijen vinden uitleg Ollongren en Jorritsma onvoldoende

SP-leider Lilian Marijnissen vindt het briefje van de ex-verkenners onvoldoende, omdat nog steeds onduidelijk is waarom er tijdens de verkenningsfase is gesproken over een gekozen Kamerlid, en door wie.

Ook PvdA-fractievoorzitter Ploumen is ontevreden over de brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ze vindt het opmerkelijk dat Jorritsma en Ollongren met klem ontkennen dat de notitie over Omtzigt is gebaseerd op berichten in de media. Dat was wel wat de nieuwe verkenners, Van Ark en Koolmees, vorige week zeiden.

Aanstaande woensdag komen de ex-verkenners naar de Tweede Kamer om daar in een debat tekst en uitleg te geven. Van dat debat hangt af hoe de kabinetsformatie verder gaat.

PVV-leider Wilders vindt dat het debat in ieder geval moet leiden tot het aftreden van Ollongren, die nu nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier is. Hij reageerde op het bericht dat zij en Jorritsma de verantwoordelijkheid voor het memo nemen.