Zuiden beleeft eerste warme dag van het jaar, vanaf donderdag kouder

In het zuiden van het land is de temperatuur op een aantal plekken boven de 20 graden uitgekomen. Dat betekent dat daar sprake is van de eerste warme dag van het jaar.

Een landelijke warme dag is het niet, omdat het daarvoor in De Bilt 20 graden of meer moet zijn. Dat gaat morgen wel gebeuren en zal ook woensdag wel lukken, verwacht meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Gemiddeld valt de eerste warme dag op 4 april, maar eind maart is niet ongebruikelijk. Vorig jaar kwam de temperatuur voor het eerst op 5 april boven de 20 graden. Op 2 november werd de laatste 'twintiger' genoteerd.

De vroegste lokale warme dag sinds het begin van de metingen was in 1990, toen het op 24 februari 20,4 graden werd. Dat was bij het inmiddels opgeheven weerstation Oost-Maarland, in Zuid-Limburg.

Koude lucht tijdens Pasen

Vanaf donderdag is het voorbij met het zachte weer. Van Bernebeek: "Dan draait de wind naar het noorden en trekt de koude lucht Noord-Nederland binnen. In Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg kan het nog 20 graden worden, maar in het noorden wordt het dan 9 of 10 graden."

Vrijdag moet het hele land eraan geloven en wordt het nergens meer boven de 10 graden. Van Bernebeek: "In het Paasweekend kan het 's nachts zelfs nog een graadje vriezen."

Hoe het er op de lange termijn uitziet, is volgens de meteoroloog nog onzeker. "Maar de temperaturen van de komende dagen zie ik voorlopig niet terug."