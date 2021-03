Celstraffen voor mannen die beste vriend per ongeluk doodschoten

Twee mannen van 23 en 25 jaar moeten de gevangenis in voor het per ongeluk doodschieten van hun 23-jarige vriend. De man die schoot kreeg vandaag 24 maanden celstraf opgelegd door de rechtbank van Amsterdam, waarvan 8 voorwaardelijk. De ander, de eigenaar van het wapen, moet 18 maanden de gevangenis in, waarvan 6 voorwaardelijk.

Het incident gebeurde in maart 2020 in een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. De verdachten waren daar samen met het slachtoffer en speelden met een vuurwapen. Ze zwaaiden onder meer met het wapen en haalden de patroonhouder er meermaals uit. Ook richtten de vrienden voor de grap het wapen op elkaar, waarbij ze de trekker overhaalden. Ze maakten filmpjes en foto's tijdens het spel.

Al snel ging het fout. De 25-jarige verdachte zette het wapen op het hoofd van het slachtoffer en haalde over. Ditmaal werd er wel een kogel afgevuurd. Het slachtoffer was niet meer te redden.

Geen opzet

Volgens de rechter had het tweetal geen kwade bedoelingen. Toch krijgen ze een celstraf opgelegd omdat de rechter ze wel verantwoordelijk houdt voor de dood van hun vriend. Ze hebben de familie van het slachtoffer "onbeschrijfelijk veel leed bezorgd met hun gevaarlijke en onvoorzichtige gedrag".

Bij de bepaling van de straf nam de rechter ook mee dat er een grote hoeveelheid drugs is gevonden in de woning.

Twee andere verdachten in de zaak zijn vrijgesproken, schrijft AT5. De rechtbank vindt dat de dood van hun vriend hun niet kan worden aangerekend, ondanks dat ze wel meededen aan het spel.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder tegen alle vier de vrienden celstraffen, variërend tussen de tien maanden en 3,5 jaar.