Sterrenchefs overleven met SRV-wagens, supermarkten en frituurmuren

70 procent van de ondervraagden vindt dat het coronajaar hen op die manier toch ook goede dingen heeft gebracht. Dat geldt zeker ook voor Menno Post van restaurant Olivijn in Haarlem. "Als restauranthouder ben je zowel chef als ondernemer. In dat laatste ben ik duidelijk gegroeid." De dag nadat de eerste lockdown werd aangekondigd, startte hij met een afhaalconcept. "Twee dagen later waren de eerste pakketten verkocht."

Door die nieuwe concepten is de drempel van sterrenrestaurants lager geworden, denkt Post. "In eigen huis kun je dat eerste glas champagne van 14 euro gerust laten schieten."

Volgens Post kun je zelfs met een snack nog een hoog niveau halen. "De receptuur is gebaseerd op de kreeft die we ook in ons restaurant serveren." Maar belangrijker is volgens hem positiviteit uit te blijven stralen. "Er komt veel negativiteit uit de horeca, wij willen laten zien dat je plezier kunt maken met wat wél mogelijk is."

En dat is niet het enige comfortfood dat de sterrenchef aanbiedt. "Ik zag op Marktplaats een oude snackautomaat en zo kwam ik op het idee luxe kreeftenkroketten te gaan verkopen. Daar verkopen we er nu ieder weekend zo'n 350 van."

Maar niet alle klanten zijn even trouw, en dus is het extra belangrijk om op te blijven vallen. "In november zakte het aantal orders, dus kwamen we met een luxe pizza met wagyuvlees, truffel en bladgoud. Dat heeft ons veel nieuwe volgers op sociale media en extra orders opgeleverd."

Oesterbox to go

Snel inspelen op de wisselingen is ook volgens Caroline Berends van restaurant De Nederlanden in Vreeland de manier om overeind te blijven. "Direct na de eerste lockdown zijn wij maaltijden gaan aanbieden bij een luxe groentewinkel. Op het hoogtepunt verkochten we daar duizend gerechten per drie dagen. Daarna zijn we ook oesterboxen to go gaan aanbieden, vooral ook om het contact met de klant te behouden."

Toen ze in de zomermaanden weer in aangepaste vorm open konden betaalde dat zich uit. "Doordat de zitplaatsen beperkt waren, weken mensen graag uit naar de normaal minder populaire tijdstippen. We hebben toen heel goed gedraaid."

Tijdens de tweede lockdown ging Berends menu's verkopen via een luxe online voedselmarkt. Daarmee werd de afzetmarkt een stuk groter. Maar om ook bij de eigen gemeenschap in beeld te blijven, huurde Berends een oude SRV-wagen. "Met een soort delicatessenwinkel op wielen van 11 meter lang zijn we alle omringende dorpen afgereden."