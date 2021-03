RIVM over achterblijvend vaccinatietempo: niet genoeg mensen belden voor een prik

Er waren wel genoeg vaccins, maar niet genoeg mensen die een prik wilden komen halen. Die voorlopige verklaring geeft het RIVM vandaag voor het niet halen van het weekdoel van 416.002 gezette prikken. Het werden er 280.570, ongeveer evenveel als in de afgelopen weken.

"Vaccins waren er nu genoeg", zegt vaccinatie-coördinator Jaap van Delden van het RIVM in een online bijpraatsessie over de vaccin-voorraden voor journalisten. "We hadden voldoende vaccins liggen om snel te prikken, maar de afspraken-slots kwamen gewoon niet snel genoeg vol."

De precieze oorzaken worden nog onderzocht, maar Van Delden denkt dat het hem gedeeltelijk zit in de mogelijkheid voor mensen om hun prik-afspraak later in te plannen. Toch zijn er ook veel minder afspraken gemaakt door de doelgroepen die tot nu toe zijn uitgenodigd.

Het probleem zit nu hem vooral bij het vaccin van AstraZeneca, dit wordt toegediend bij de GGD en door huisartsen. Van de 100.000 beschikbare plekken voor een AstraZeneca-vaccin, zijn in de afgelopen maar 36.000 slots geboekt. Of dit mede komt doordat mensen dit specifieke vaccin niet willen, weet hij nog niet.

De mogelijkheid bestaat volgens het RIVM ook nog dat huisartsen hun afspraken niet direct inplannen omdat ze het vaccineren naast de normale werkzaamheden moeten doen.

Wat soms ook niet heeft meegeholpen is de lange wachttijd bij het callcenter voor een prikafspraak. Mensen zijn daardoor mogelijk afgehaakt, denkt Van Delden. "We adviseren mensen daarom om waar mogelijk online een afspraak te maken voor hun vaccinatie."

De Jonge: praktijk weerbarstig

Ook demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid erkent dat de prognose van het aantal vaccinaties vorige week niet helemaal klopte. De wil om snel te hervatten na het stoppen met AstraZeneca was er wel. "De prognose was te hoog, de realisatie te laag" concludeert De Jonge, die de praktijk "iets weerbarstiger" noemt dan gedacht.

Volgens De Jonge moesten de eerder ingeroosterde prikken verzet worden en is niet makkelijk te zeggen wat precies misging. De plekken voor prikken stonden wel in de agenda maar werden niet allemaal ingevuld. Volgens De Jonge is het moeilijk te zeggen hoe dat komt.

Kijk hier wat De Jonge over de vaccinaties zei: