Vastgelopen containerschip Suezkanaal is losgetrokken, verkeer weer op gang

Het containerschip dat dagenlang het Suezkanaal blokkeerde, is losgetrokken. Even na 15.00 uur was het gigantische schip helemaal los van de kant en kon de scheepvaart worden hervat.

De blokkade begon dinsdag, toen de Ever Given bij harde wind in problemen kwam en dwars kwam te liggen. Het schip is 400 meter lang en aangezien het kanaal op dat punt 300 meter breed is, kon er niets meer door.

Het leverde een grote strop op voor de wereldhandel: honderden schepen kwamen in de file en andere schepen waren genoodzaakt om een grote omweg om Afrika heen te maken.

Voorsteven

Bij de lostrekpogingen was ook het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis betrokken. Vanochtend vroeg werd gemeld dat de achterkant al bij hoog water was losgetrokken van de wal, maar toen zat de voorsteven nog vast.

Nu het schip los is, is het weggevaren. Dat varen gebeurt op eigen kracht, zo ziet NOS-correspondent Daisy Mohr vanaf de wal. "Het is echt een heel bijzonder gezicht, zo'n torenhoog schip", zei ze op NPO Radio 1.

De uiteindelijke bestemming van de Ever Given is Rotterdam, maar het schip wordt nu eerst geïnspecteerd op een van de meren in het Suezkanaal.