Vastgelopen containerschip Suezkanaal is losgetrokken

Het containerschip dat dagenlang het Suezkanaal blokkeerde is losgetrokken. Volgens de maritieme autoriteiten van het kanaal kan de scheepvaart weer worden hervat.

De blokkade begon dinsdag, toen de Ever Given door onbekende oorzaak in problemen kwam en dwars kwam te liggen. Het schip is 400 meter lang en aangezien het kanaal op dat punt 300 meter breed is, kon er niets meer door.

Het leverde een grote strop op voor de wereldhandel: honderden schepen kwamen in de file en andere schepen waren genoodzaakt om een grote omweg om Afrika heen te maken.