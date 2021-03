6824 nieuwe besmettingen, Kuipers is niet bang voor crisis op IC's

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: afgelopen week werden gemiddeld 7373 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 12 procent vergeleken met vorige week.

In de ziekenhuizen nam de bezetting behoorlijk toe, met bijna honderd nieuwe coronapatiënten. Er werden dus meer coronapatiënten opgenomen dan dat er werden ontslagen of overleden.

Er liggen nu 2342 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2248), van wie 675 op de IC (gisteren: 655), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is het hoogste aantal coronapatienten op de IC in twee maanden.

'Geen code zwart op de IC'

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg herhaalde dat er in het huidige tempo ergens in april net zoveel covidpatiënten in het ziekenhuis liggen als bij de vorige piek begin januari: zo'n 2900. Dat betekent dat de IC-capaciteit moet worden verhoogd en andere zorg verder moet worden afgeschaald. Maar Kuipers verwacht niet dat er een crisis op IC-afdelingen ontstaat waarbij artsen geen plaats meer hebben voor sommige patiënten. "Het wordt heel druk, maar zo'n 'code zwart' verwacht ik niet."

Veel zal afhangen van het tempo van vaccineren, beklemtoonde Kuipers. Hij is zoals bekend groot voorstander van een Britse aanpak, waarbij zoveel mogelijk mensen een eerste prik krijgen, om te zorgen dat de risicogroepen van 60 jaar en ouder in elk geval een eerste bescherming hebben. De tweede vaccinatie is in dat voorstel van later zorg.