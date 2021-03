Gilbert fysiek en mentaal niet klaar voor Ronde van Vlaanderen

De winnaar van Vlaanderens Mooiste in 2017 kampt dit gehele voorjaar al met een vormcrisis. Hij finishte in de Omloop Het Nieuwsblad weliswaar als vijfde, maar geraakte vervolgens in een ernstige vormcrisis.

In Milaan-San Remo eindigde hij anoniem als 72ste, vervolgens moest hij in eigen land zowel tijdens de E3 Saxo Bank Classic als Gent-Wevelgem vroegtijdig in de remmen knijpen.

Ofschoon een officiële diagnose nog moet worden gesteld, vermoedt de voormalige wereldkampioen zelf dat hij eind 2020 te veel energie heeft gestoken in de revalidatie na zijn zware knieblessure, die hij in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk opliep.

Te veel gedaan

"Ik blijf een mens en denk dat ik te veel heb gedaan om terug te komen op het oude niveau", aldus de Waal, die in 2018 ook al eens diezelfde knieschijf brak. "Achteraf gezien was die blessure veel ernstiger dan gedacht."

Gilbert had gehoopt deze jaargang een vijfde monument aan zijn palmares toe te voegen. Zover lijkt het dit voorjaar vooralsnog niet te komen. "Ik betaal momenteel de prijs voor het feit dat ik vorig jaar mijn lichaam niet de kans heb gegeven te genezen."

Of de Waal start in Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race beslist hij in een later stadium.