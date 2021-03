Ollongren en Jorritsma nemen schuld op zich voor blunder met memo

Ook hebben de oud-verkenners hun excuses aangeboden aan de Tweede Kamer. In de notitie werd onder meer CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt genoemd met de woorden "functie elders".

Een ander punt op de notitie betrof de onderhandelingsstijl van CDA-leider Hoekstra.

"Geen van de fractievoorzitters heeft met ons gesproken over de heer Omtzigt. Geen van de fractievoorzitters heeft met ons gesproken over de onderhandelingsstijl van de heer Hoekstra. Geen van de fractievoorzitters is verantwoordelijk voor het aandragen van welke gesprekspunten dan ook. Evenmin zijn de media indirect verantwoordelijk voor de woorden 'functie elders' over de heer Omtzigt - deze eerder onbedoeld gewekte suggestie nemen wij graag weg", schrijven de twee.

De twee oud-verkenners zeggen "in alle deemoed" bereid te zijn om in debat met de Tweede Kamer "nadere inlichtingen" te geven. Vraag is nog wanneer dat zal plaatsvinden, op dit moment zit Kajsa Ollongren in thuisquarantaine vanwege een positieve corona-test.