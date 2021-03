Formule 1-podcast #2: 'Dit titanengevecht gaat nog 22 races door'

Spanning genoeg bij de eerste grand prix van het Formule 1-seizoen in Bahrein. In een gevecht van man tegen man zorgden Lewis Hamilton en Max Verstappen voor spektakel, waarbij Hamilton er uiteindelijk met de winst vandoor ging. Maar dat we een spannend seizoen tegemoet gaan, lijkt wel zeker.

Genoeg dus ook te bespreken in de tweede Formule 1-podcast van het seizoen. Presentator Dione de Graaff bespreekt met analist Jan Lammers en verslaggever Louis Dekker de race.

"Het klinkt raar, maar het was een verrassende zege van Mercedes", reageert Dekker. "Natuurlijk rijdt Hamilton al jaren in de beste auto en is hij de snelste, maar we zijn soms vergeten hoe goed hij eigenlijk is."