Marathonloper Koreman breekt ribben bij poging winkeldief te pakken

Marathonloper Björn Koreman was de held van de dag in Vlaardingen toen hij ongeveer twee weken geleden een winkeldief achterna rende en de gestolen spullen terugbracht naar de Albert Heijn. Zijn heldendaad bleef echter niet zonder gevolgen. Koreman heeft er twee gebroken ribben aan overgehouden.

"Ik was op tijd, dus ik dacht ik schiet nog even de Albert Heijn in", omschreef Koreman de bewuste dag in gesprek met Runner's World. "Ik had afgerekend en liep met mijn karretje naar de uitgang toen opeens een man met een grote boodschappentas mij afsneed. Daarop riep de kassajuffrouw 'Meneer, stoppen, mag ik in je tas kijken' en op dat moment rende de man met de boodschappentas de winkel uit."

De 30-jarige atleet bedacht zich geen moment. "Ik dacht dat de kans klein zou zijn dat zij hem konden bijhouden, dus stelde ik voor dat zij mijn tas vasthield zodat ik erachteraan kon rennen. Hij had een flinke voorsprong, maar hij had natuurlijk ook een zware boodschappentas dus ik was er redelijk snel bij."

'Dief werd helemaal gek'

Toch lukte het Koreman niet de dief staande te houden. "Hij schoot een winkel in, maar ik wilde niet ook die winkel in. Dan zou het waarschijnlijk vechten worden. Dus ik probeerde de deur dicht te houden, zodat hij de winkel niet uit kon en anderen de politie konden bellen. Dat was het idee. Maar de dief werd helemaal gek."

"Het was een forse kerel en hij trok op dat moment zo hard aan de deur dat ik naar binnen gelanceerd werd." Koreman, die op dat moment de pijn nog niet voelde, bracht vervolgens de boodschappentas die de dief had laten staan terug naar de winkel.

"Daar werd ik met applaus ontvangen en twee mensen zeiden: je moet echt iets met atletiek gaan doen! Ik kreeg een bosje bloemen en stapte weer in de auto. Pas daar kreeg ik last in mijn zij."

Ondanks de pijn liep Koreman ruim een week geleden nog de halve marathon in Dresden.