De Boer wil veel scoren tegen Gibraltar, maar niet met extra aanvallers

"Tegen Gibraltar geldt hetzelfde. Als je veel kansen creëert, moet je ook veel goals maken. Maar als het stroever loopt, moet je tevreden zijn met minder. Wij moeten zorgen dat we het tempo hoog houden en ze niet op adem laten komen. Dan moeten we minstens vijf keer scoren, het liefst nog meer."

Na de nederlaag tegen de Turken en de magere 2-0 zege op Letland kan Nederland een opvijzeling van het doelsaldo gebruiken. "Tegen Letland was het geen goede uitslag. Gezien de kansen die we hebben gehad, hadden we minimaal zeven goals moeten maken", zei De Boer.

"Als je veel spelers voorin zet, wil dat niet zeggen dat het makkelijker wordt", sprak De Boer op de persconferentie voor het duel in Gibraltar. "Ik geloof er niet in dat je dan meer kansen gaat creëren. De ruimtes worden dan nog kleiner. Het gaat ook vaak om het lokken van de tegenstander en dan via snelle combinaties naar de open ruimtes gaan."

De vraag is dinsdagavond niet óf het Nederlands elftal dinsdagavond van Gibraltar wint, maar met hoeveel. Oranje kan in de WK-kwalificatiereeks wel wat doelpunten gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat bondscoach Frank de Boer de voetbaldwerg met een ultra-aanvallend elftal te lijf wil gaan.

"Dat is goed voor ons", aldus de bondscoach. "Zij willen de ruimtes natuurlijk zo klein mogelijk houden. Hoe smaller het veld, hoe makkelijker het voor de tegenstander is om die ruimtes te belopen. Dus dat zou zeker in ons voordeel zijn."

Een voordeel voor Nederland zou het veld in het Victoria-stadion kunnen zijn, dat volgens de in Gibraltar voetballende Wessel Witbreuk "ongelooflijk groot" is.

Op de persconferentie ging het ook nog even over het statement dat Oranje zaterdag met speciale shirts maakte over de mensenrechten in Qatar. Zaakwaarnemers Mino Raiola zei zondagavond in Studio Voetbal dat het niet eerlijk is dat de druk op de schouders van de spelers wordt gelegd.

De Jong wilde daar niet veel woorden meer aan vuil maken: "Ik weet niet of dat terecht of onterecht is. Je voelt wel dat het een groot thema is en dat het speelt. Wij hebben ons statement gemaakt en daar blijven we achterstaan. Voor de rest hebben we daar niet veel meer aan toe te voegen."