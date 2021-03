UCI kijkt naar passende straf voor 'hersenloze' sprinter Bouhanni

Nacer Bouhanni - Pro Shots

De Internationale Wielren Unie (UCI) gaat een onderzoek instellen naar de Franse sprinter Nacer Bouhanni. De coureur van het Franse Team Arkéa Samsic werd zondag na afloop van de eendagswedstrijd Cholet-Pays de la Loire uit de uitslag geschrapt, nadat hij in de eindspurt Jake Stewart in de hekken had gereden. Het incident bleef zonder gevolgen voor de Britse renner van Groupama-FdJ. De zege ging naar Elia Viviani.

Het voorval deed veel volgers in de wielerkaravaan onwillekeurig denken aan de veelbesproken sprint in de Ronde van Polen van vorig jaar. Daarbij reed Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma de naast hem sprintende Fabio Jakobsen in de hekken. De voormalig nationaal kampioen in dienst van Deceuninck-QuickStep raakte daarbij ernstig gewond aan zijn gezicht. Hij werd twee dagen in coma gehouden en onderging meerdere operaties. Op 11 april maakt hij mogelijk zijn rentree tijdens de Ronde van Turkije. Groenewegen verschijnt na een maandenlange schorsing weer aan de start tijdens de Ronde van Hongarije, die op 12 mei begint. Oud-bokser De 30-jarige Bouhanni is geen renner van onbesproken gedrag. De oud-bokser krijgt vaak het verwijt dat hij zich vaker vuistschermer dan wielrenner waant. Zo ging hij in de Ronde van Frankrijk van 2017 op de vuist met Jack Bauer. In datzelfde jaar moest hij door andere renners worden tegengehouden toen hij na afloop van Paris-Bourges winnaar Rudy Barbier te lijf wilde gaan.

Nacer Bouhanni (rechts) wordt in de vijfde etappe van Parijs-Nice geklopt door Sam Bennett - AFP

Ook buiten de koers geldt Bouhanni overigens als een ongeleid projectiel. Tijdens Eschborn-Frankfurt kreeg hij het ooit in het rennershotel aan de stok met zijn ploegleider Roberto Damiani. Ook ditmaal kreeg Bouhanni vanuit het peloton de toorn over zich heen. 'Yo, Nacer Bouhanni. Ik zou je graag willen vragen wat er in je hoofd omging... Maar jij hebt duidelijk geen hersencellen', schreef Stewart op Twitter. Hij deed zijn aan Bouhanni gerichte tweet vergezeld gaan van beelden van het incident. Langs de dranghekken De Franse eendagswedstrijd Cholet-Pays de la Loire is onderdeel van het klassement van de Coupe de France en eindigde zoals zo vaak in een massasprint. Viviani ging aan langs de dranghekken, met de jonge Stewart in zijn wiel. Bouhanni besloot echter koste wat het kost in het wiel van Viviani te sprinten, week duidelijk van zijn lijn en beukte Stewart zonder aanzien des persoons in de dranghekken. Wonder boven wonder bleef Stewart, de verrassende nummer twee van Omloop Het Nieuwsblad, overeind. De UCI kwam daags na het voorval met een schriftelijke verklaring. Daarin laat de internationale federatie weten op zoek te gaan na een passende straf voor het Franse 'enfant terrible'.

De actie van Bouhanni heeft namelijk voor veel kwaad bloed gezorgd in de wielerwereld. Daarbij wordt vaak de vergelijking gemaakt met de door Dylan Groenewegen veroorzaakte zware valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen vorig jaar.

Groenewegen kreeg voor zijn actie van destijds negen maanden schorsing aan zijn broek. Jakobsen wachtte een lange periode van revalideren en is volgens ploegbaas Patrick Lefevere bijna toe aan een terugkeer in het peloton.