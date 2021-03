Deel sterrenrestaurants wil door met chefboxen, afhaal of thuiskoken

Sterrenrestaurants hebben afgelopen jaar massaal ingespeeld op mogelijkheden om binnen de coronamaatregelen toch hun publiek te bedienen. Bijna 90 procent stortte zich op een afhaal- of bezorgservice, bood privé-kooksessies of zogenaamde chefboxen aan of verkocht producten of maaltijden via eetwinkels of hotels. Slechts 12 procent hield de deuren volledig gesloten, blijkt uit een rondgang van de NOS onder de 111 sterrenrestaurants in Nederland, waarvan er 60 meewerkten.

Van de onderzochte groep gaf 40 procent aan één of meer van deze 'nieuwe' mogelijkheden te willen behouden. Zo blijft ook als de restaurantdeuren weer open zijn Thomas van Santvoort van restaurant Flicka koken in zijn tijdens de tweede lockdown aangeschafte foodtruck. "Zo gaaf, er komen mensen op af van door het hele land." Toch zegt 55 procent de nieuw aangeboorde opties niet door te zetten als ze straks weer volledig open mogen. "Ik ben helemaal klaar met het koken in bakjes", verwoordt chefkok Jan Marrees dat sentiment. "Je wilt gasten verwennen en een onvergetelijke avond bezorgen."

Een groot deel van de sterrenrestaurants kijkt ondanks hun lange sluiting ook met een positief gevoel terug op een 'intens' jaar. 70 procent vindt dat het ook goede dingen voor hun zaak heeft opgeleverd. Zo hebben het nadrukkelijker online profileren en aanbieden van laagdrempeliger opties nieuwe markten aangeboord. "Via take away hebben veel nieuwe mensen kennisgemaakt met ons", stelt Edwin Kats van restaurant Noble. "Die komen straks hopelijk ook in het echt eten." Grote financiële gevolgen bleven uit, mede door noodsteun van de overheid. 13 procent heeft vast personeel moeten ontslaan, 8 procent vreest voor het voortbestaan van het restaurant. Uiteraard overheerst desalniettemin de hoop snel weer open te kunnen. 78 procent vindt dat ze dat op dit moment al veilig kunnen, 56 procent ziet een vaccinatiepaspoort als een goede optie dit te bespoedigen.

Joris Bijdendijk van restaurant Rijks bereidt bezorgmaaltijden tijdens de eerste lockdown - ANP