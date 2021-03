Handballer Steins keert niet terug naar Toulouse, maar blijft bij PSG

De Franse topclub Paris Saint-Germain heeft de Nederlandse vorige week 26 jaar geworden handbalinternational Luc Steins, die voor een half jaar gehuurd werd van Fenix Toulouse, tot medio 2024 vastgelegd.

PSG haalde Steins vanwege een blessure van middenopbouwer Nikola Karabatic in november naar Parijs. Door een coronabesmetting kon hij niet in actie komen tijdens de finalewedstrijden van de Champions League in december, maar hij maakte sinds zijn overgang wel zo veel indruk dat de club besloot hem langer aan zich te binden.