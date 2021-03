Obama's stiefoma 'Granny Sarah' overleden

Obama leerde zijn stiefoma pas als twintiger kennen, toen hij voor het eerst een bezoek aan Afrika bracht. Als zoon van een zwarte Afrikaanse vader en een witte Amerikaanse moeder nam die reis in de ontwikkeling van zijn identiteit een belangrijke plaats in: voor het eerst maakte hij uitgebreid kennis met dit deel van zijn afkomst.

Sarah Obama overleed in een ziekenhuis in Kisumu, de derde stad van Kenia. Een familielid zei dat ze niet aan covid-19 was overleden, maar dat ze al enige tijd in het ziekenhuis lag met ouderdomsklachten. Hoewel haar geboortedatum niet precies bekend is, was ze waarschijnlijk zo'n 99 jaar oud.

Een belangrijk lid van oud-president Obama's Keniaanse familie is overleden, Sarah Obama. Hoewel ze geen bloedverwant was, vormde deze derde vrouw van zijn opa als 'Granny Sarah' een belangrijke verbinding met zijn Afrikaanse wortels.

Obama schreef over de ontmoeting in zijn bestseller Dromen van mijn vader. Communiceren met Sarah ging moeilijk, omdat zij geen Engels sprak en hij geen Luo. Toen hij haar uitlegde dat hij er te druk voor was om die taal te leren, was haar antwoord dat "een man nooit te druk mag zijn om zijn eigen volk te leren kennen".

Sarah drukte een belangrijke stempel op het leven van Obama's vader, Barack sr. Als kind fietste zij hem dagelijks 9 kilometer naar school. "Zo wist ik dat hij het onderwijs zou krijgen dat ik nooit had gehad." Zonder die investering zou Obama's vader nooit op een uitwisseling de Amerikaanse vrouw hebben ontmoet die zijn moeder zou worden.

Sarah Obama bleef zich inzetten voor de scholing van meisjes en kinderen die door de aidsepidemie hun ouders waren kwijtgeraakt. Ze zamelde geld in om hen naar school te kunnen laten gaan en om benodigdheden en voedsel te kunnen kopen.

"Ik ben dol op onderwijs, omdat kinderen zo leren zelfredzaam te zijn", legde ze eens uit. "Vooral als een meisje naar school gaat: daarvan leert niet alleen eigen gezin, maar haar hele dorp."

Speer voor Obama

Toen Obama in 2008 een gooi deed naar het Witte Huis, overspoelden internationale journalisten het dorpje Kogelo waar Sarah nog altijd woonde zonder stromend water of elektriciteit. Na de verkiezingswinst van haar stiefkleinzoon zorgde de overheid ervoor dat ze snel op het stroomnet werd aangesloten. Ook kwamen er beveiligers om de honderden bezoekers die soms langskwamen in goede banen te leiden.

Een paar maanden later werd ze voor de beëdiging van Obama naar Washington gevlogen, wegens het veiligheidsprotocol zonder de speer die ze hem had willen aanbieden. Ze was onder de indruk van het vijfsterrenhotel waar ze onder beveiliging verbleef, maar vond het klimaat in de Amerikaanse hoofdstad te guur: geamuseerd merkte ze op dat ze vanwege de kou voor het eerst in haar leven een broek aan moest.

Krachtig matriarch

Via een tolk liet ze de nieuwbakken president weten dat ze geen dringende opdracht voor hem had. "Hij weet dat hij voor Kogelo en de rest van de wereld moet werken aan vrede en ontwikkeling." Eerder had ze al gezegd dat hij net als zijn vader een man met een groot hart was, "iemand die anderen niet kan zien lijden".

Obama's Keniaanse familie laat weten in diepe rouw te zijn vanwege het overlijden. Ook de oud-president heeft zijn condoleances overgebracht.

President Kenyatta noemt 'Mama Sarah' een voorbeeldige vrouw en een icoon. De Keniaanse oud-premier Odinga prijst haar als een krachtig matriarch, die in haar eentje de familie draaiende wist te houden na de dood van haar man.