"Wat we zien, is dat men om zich heen gaat kijken en in hun omgeving ziet dat er ook mensen hun baan zijn krijtgeraakt. Die realiseren zich dan eigenlijk dat het met hunzelf best goed gaat", zegt hoofdsocioloog van het CBS Tanja Traag in het NOS Radio 1 Journaal.

Het persoonlijk welzijn meet het CBS aan de hand van vragen over financiën, de werksituatie, de gezondheid, de woonsituatie en de sociale contacten. Vooral over hun financiële situatie zijn mensen meer tevreden geworden dan in 2019. Vorig jaar heeft 80 procent de eigen geldzaken een dikke voldoende gegeven, dat was een jaar eerder nog 77 procent.

Het aantal volwassenen dat het eigen leven een zeven of hoger geeft steeg vorig jaar met 2 procent, naar 66 procent. Volgens het CBS is dat verschil weliswaar klein, maar zijn de onderliggende redenen wel veranderd.

Hoewel het jaar 2020 in het teken stond van de coronacrisis, zijn Nederlanders toch tevreden met hun leven. In sommige gevallen krijgt het eigen welzijn zelfs een hoger cijfer dan voor de crisis, zo blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook het vertrouwen in instituties als politie en rechters is toegenomen. Vooral de steun voor de Tweede Kamer steeg tijdens de coronacrisis, van 39 procent in 2019 naar 52 procent vorig jaar. "Het vertrouwen in die instituties neemt al jaren toe, maar niet zo hard als we in 2020 zagen", zegt Traag. "Die loopt parallel aan de coronacrisis."

Dat mensen vorig jaar iets minder tevreden waren over hun sociale leven, zal geen verrassing zijn. Door de coronacrisis was vrienden en familie zien een stuk lastiger. Toch daalde die waardering maar licht, van 83 naar 80 procent. Deels zou dat volgens het CBS kunnen komen doordat doordat het maximum van één gast per dag per huishouden pas sinds dit jaar geldt.

'Nauwelijks meer psychische klachten'

Het onderzoek laat volgens het CBS verder zien dat de coronacrisis nauwelijks leidt tot meer psychische klachten. De tevredenheid over de mentale gezondheid daalde met 1,4 procent naar 81,7. "We hebben allemaal wel zo'n dag waarop de muren op je afkomen, maar als je puur kijkt naar mensen met mentale aandoeningen als burn-outs, dan zien wij dat niet toenemen."

Traag benadrukt dat het onderzoek gaat om de gemiddelde mening van een Nederlander. "Het kan goed dat een horecaondernemer die het water aan de lippen staat, zich niet in herkent in het verhaal over financiën."