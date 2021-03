Farmaceuten willen plek in OMT: 'Onze kennis wordt nergens gehoord'

OMT-voorzitter Jaap van Dissel vorige week in de Tweede Kamer - ANP

De farmaceutische industrie wil meepraten in het Outbreak Management Team (OMT) over de corona-aanpak. Vooral de expertise over vaccins kan het OMT goed gebruiken, zegt voorzitter Marc Kaptein van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG). Maar OMT-baas Jaap van Dissel is niet enthousiast. Volgens Kaptein is er in het OMT afgelopen jaar veel goed gegaan, maar zijn er ook dingen die beter kunnen. "Wij hadden inzicht kunnen geven over de ontwikkeling van vaccins en de snelheid waarmee dat kon", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan was het niet als een verrassing gekomen dat de eerste vaccins al eind 2020 beschikbaar kwamen. Zo had Nederland zich beter kunnen voorbereiden op de start van de vaccinatiecampagne." Kaptein, die ook medisch directeur van de Nederlandse tak van farmaceut Pfizer is, zegt dat hij wel regelmatig contact heeft met mensen bij het RIVM en op het ministerie van Volksgezondheid. Maar bij het OMT spreekt hij nooit iemand. "De communicatie voor onze vereniging was niet optimaal."

Quote Het hebben van een belang mag geen reden zijn om de kennis van de farmaceutische sector niet te gebruiken. NVFG-voorzitter Marc Kaptein

In het AD zegt de NVFG-voorzitter dat farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen een jaar effectieve coronavaccins te leveren. Het stoort hem dat het kabinet wel advies inwon bij een "hele spaghettikluwen" aan organisaties, maar dat de NVFG nergens bij werd betrokken. Uitgelachen Kaptein zegt in de krant ook dat hij vorig jaar door ambtenaren werd uitgelachen toen hij zei dat Pfizer nog in 2020 een vaccin tegen het coronavirus zou hebben. "Toen dacht ik: dat is toch raar? Blijkbaar zijn er mensen die de overheid adviseren, die andere geluiden laten horen en die beter worden gehoord, maar die wel een verkeerde inschatting maken." Over mogelijke kritiek dat de farmaceutische industrie ook commerciële belangen heeft, zegt hij: "Ik ga nu geen namen noemen. Maar er zitten in het OMT ook mensen aan tafel die belangen hebben in klinische laboratoria, of bij coronatests. Het hebben van een belang mag geen reden zijn om de kennis van de farmaceutische sector niet te gebruiken." "Natuurlijk hebben we als sector financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn. Je kunt vertegenwoordigers van bedrijven ook laten rouleren, of ze op uitnodiging hun verhaal laten doen", aldus Kaptein in het AD.