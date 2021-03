Oranje kan zich uitleven op Gibraltarees veld: 'Het is ongelooflijk groot'

Training van het nationale team in Victoria Stadium - NOS

Het Nederlands elftal weet dat het na de 4-2 nederlaag tegen Turkije en de minimale 2-0 zege op Letland doelpunten nodig heeft om voor zichzelf een betere uitgangspositie te creëren in de WK-kwalificatiereeks. Gibraltar-uit is voor Oranje dinsdagavond het perfecte affiche om dit doel te bewerkstelligen. "Het veld is ongelooflijk groot. Ik denk dat Nederland daarmee extra voordeel heeft." Nederlandse fullprof op Gibraltar Aan het woord is Wessel Witbreuk, een 22-jarige Nederlander uit Haaksbergen die sinds september als fullprof bij Glacis United op Gibraltar speelt. Hij kan het stadion en speelveld inmiddels dromen. Alle twaalf clubs in de National League spelen namelijk hun thuis- en uitwedstrijden op hetzelfde veld. Daarom ligt er ook kunstgras, anders waren zo veel wedstrijden in één weekend niet mogelijk. "Wij denken weleens: dit is verkeerd opgemeten. Zo groot, niet normaal. In de competitie zijn wij met ons team tegen topteams in het nadeel. Zij vinden makkelijker de ruimtes, ze hebben meer vrijheid", zegt Witbreuk. "Het nationale elftal van Gibraltar heeft het daardoor nog moeilijker tegen goede landen. Oranje heeft alle ruimte om balbezit te houden en kansen te creëren. Dat gaat Gibraltar niet lang volhouden."

Het stadion ligt pal naast het vliegveld. "Het vliegveld van Gibraltar is niet zo'n druk bezocht vliegveld, maar er zijn nog wel vluchten. Dus tijdens de wedstrijd kan er gewoon een vliegtuig landen. Je ziet dan een grote schaduw en je hoort heel veel kabaal. Of de keeper het vliegtuig kan raken met een uittrap? Nee, dat is iets te ver weg." Goede vergoeding Glacis United, waar met de 25-jarige Job Derksen nog een Nederlander onder contract staat, is geen topclub op Gibraltar. Ondanks de interlandperiode speelde Glacis United vrijdag gewoon een competitiewedstrijd. Manchester 62 werd verslagen met 4-1. Witbreuk: "De reden dat we gewoon doorspelen tijdens de interlandperiode is simpel: wij hebben geen internationals. Wij spelen in de degradatiepoule. En bij de clubs van het 'rechterrijtje' spelen geen spelers die zijn opgeroepen voor het nationale team van Gibraltar. De beste spelers spelen bij de topclubs of in andere landen. Die clubs hebben nu wel vrij."

Gibraltar, de nummer 195 van de FIFA-ranglijst De Europese voetbalbond (UEFA) voegde Gibraltar, een land met 33.000 inwoners, in 2013 officieel toe als lid. De wereldvoetbalbond (FIFA) volgde in 2016. Het land staat inmiddels 195ste op de FIFA-wereldranglijst. In 2018 eindigde Gibraltar in de Nations League als eerste in een groep met San Marino en Liechtenstein.

De Gibraltarese voetbalbond bedacht een regel dat in het voordeel zou moeten werken voor spelers met een Gibraltarese nationaliteit. "Die regel is een beetje onzin", zegt Witbreuk. "De bond verplichtte eerst dat er per club en per wedstrijd drie spelers uit Gibraltar op het veld moeten staan. Dat is nu zelfs veranderd naar vijf spelers", begint hij zijn uitleg. "Zo kunnen ze meer talenten ontwikkelen, met als uiteindelijke doel een beter nationaal elftal. En op die manier blijven de verschillen vrij groot. En die jongens gaan toch naar de topclubs, ook al spelen ze nauwelijks, want er staat een goede vergoeding tegenover." Altijd op tijd vertrekken Witbreuk woont met zijn maatje Derksen in het zuiden van Spanje, in de plaats Torreguadiaro. Hoewel het appartement slechts op een half uurtje rijden van het stadion ligt, vertrekken de twee Nederlanders altijd ruim op tijd. Niet alle spelers hebben diezelfde mentaliteit. "Alles gaat een beetje op z'n Spaans. Als je in Nederland om zeven uur een training hebt, zorg je dat je iets eerder op het veld staat. Misschien daarvoor nog even een kopje koffie doen met het team. Hier is het weleens dat spelers om zeven uur rustig komen aanwandelen. Dat wordt gewoon geaccepteerd", vertelt Witbreuk. "Veel jongens moeten uit Spanje komen. Wij gaan ruim van tevoren rijden, want ze kunnen bij de grens lastig doen. Je hebt niet alleen je paspoort nodig, maar eigenlijk ook bewijs dat je in Spanje woont. Dat hebben wij niet aangevraagd. Je verliest dan al je rechten in Nederland. Dus we hebben andere papieren mee: contract van club, het huurcontract van ons appartement. Maar ze doen soms moeilijk en dan sta je lang bij de grens. We komen daardoor ook weleens te laat."

Er mogen net als zaterdag in de Johan Cruijff Arena supporters aanwezig zijn in het Victoria Stadion, maar Witbreuk en Derksen zullen het duel thuis bekijken. Zonder vaccinatie mag je als fan de wedstrijd niet bijwonen. In 2017 verloor Gibraltar met 9-0 op bezoek bij België, de grootste nederlaag tot nu toe. Of Nederland met dubbele cijfers gaat winnen, weet Witbreuk niet. Met een knipoog: "Als echte Tukker vind ik het jammer dat ze Wout Weghorst niet hebben meegenomen. Zonder Weghorst denk ik dat het een nulletje of zes wordt."