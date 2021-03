AEX voor het eerst sinds internetzeepbel door 700-puntengrens

De AEX-index rondde vanochtend kort na de opening van de Amsterdamse beurs de kaap van 700 punten. Daarmee gaat de index voor het eerst weer door die grens sinds het barsten van de internetzeepbel in september 2000.

Na de scherpe daling van de koers aan het begin van de coronacrisis steeg de prijs van aandelen afgelopen maanden weer fors. Vooral sinds eind oktober ging het hard. "Beleggers zijn positief over het herstel na de coronacrisis. De verwachting is dat het virus straks echt voorbij is en het herstel weer begint", verklaart beursanalist Corné van Zijl het optimisme. "Daarnaast houdt de Europese Centrale Bank de rente al tijden laag."

Vooral de invloed van tech-aandelen als ASML en Adyen is te merken. "De AEX is een soort tech-index geworden, met ASML als grootste aandeel. En juist tech-aandelen doen het nu goed", zegt Van Zijl. Het laatste half jaar profiteert Shell - het op een na grootste aandeel - bovendien van het herstel van de olieprijs.

Internetzeepbel

Op 4 september 2000 tikte de AEX het record van 703,2 punten aan. Destijds werd de prijs ook opgedreven door optimisme rond tech-aandelen. Maar na het uiteenspatten van de internetzeepbel daalde de koers vervolgens hard tot het dieptepunt van 218,4 punten in 2003.

"Het verschil met toen is de rente", zeg Van Zijl. Destijds stond de rente op ongeveer 4 procent. "Nu is de rente ongeveer 0 procent. Zolang dat zo blijft kunnen de aandelen nog wel stijgen. Al blijft er natuurlijk altijd onzekerheid. De coronapandemie is daar bij uitstek een voorbeeld van."