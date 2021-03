Zege Mercedes is opeens een verrassing: 'Het was niet een geweldige prestatie'

"Het was moeilijk om ons te herstellen. We wisten dat we een goede auto hebben, maar of het genoeg was om het gat met Red Bull te dichten, was onduidelijk. In de kwalificatie kwamen we snelheid tekort, in de race waren we competitief."

Onverstoorbaar reeg Mercedes jarenlang de titels aaneen, maar de vanzelfsprekendheid waarmee Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas het veld aanvoerden, is verdwenen. Dat komt deels door in de soep gelopen testdagen. Al in de ochtendsessie van de eerste dag moest er een versnellingsbak worden vervangen.

De zege van Lewis Hamilton in Bahrein lijkt een voortzetting van die dominantie, maar niets is minder waar. Zijn overwinning mag een verrassing worden genoemd. "Als iemand mij dit had gezegd, had ik het niet geloofd, denk ik", zei teambaas Wolff, die zeldzaam uitbundig juichte toen de zege binnen was.

Overwinningen van Mercedes waren jaar in, jaar uit eerder regel dan uitzondering in de Formule 1. De concurrentie moest het doen met kruimels: bijna driekwart van de grand prixs sinds 2014 werd gewonnen door een coureur uit de renstal van Toto Wolff.

Volgens Wolff was de balans in de auto tijdens de race verbeterd ten opzichte van de kwalificatie, waardoor Hamilton in het spoor van Verstappen kon blijven. Met vroege pitstops wilde hij Red Bull uitdagen en dat lukte.

"Ik twijfel er niet aan dat ze heel moeilijk te verslaan zijn. Ze hebben het van alle teams het beste voor elkaar. Maar de 'racing god' stond zondag aan onze kant. Het is niet dat we opeens een geweldige prestatie hebben neergezet. Het was een combinatie van een solide auto, strategie en geluk hebben."

Het team van Max Verstappen kwam de wintertests juist wel ongeschonden door en lijkt op weg een serieuze uitdager te kunnen worden in de strijd om de constructeurstitel. "Hier in Bahrein waren ze nooit heel sterk en ze kwamen vaak niet goed uit de startblokken", zegt Wolff over Red Bull. "Van beide is nu geen sprake."

Wolff: "De boodschap die de coureurs kregen was simpel: tracklimits (de bocht te ruim nemen, red.) in bocht vier worden niet bestraft in de race. Tijdens de race veranderde dat naar: het mag, als je geen voordeel hebt."

Toen Verstappen Hamilton passeerde en daarbij de baan verliet, wist zijn team al snel hoe laat het was. Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, hoorde van de wedstrijdleiding dat Verstappen een straf kon gaan verwachten. "Het was terecht dat we Max opdroegen de plek terug te geven. We konden onmogelijk garanderen dat hij vijf seconden bij Lewis zou wegrijden in de resterende paar minuten", zei Horner.

Een vreemde en vage omschrijving. Verstappen kreeg gedurende de race van zijn team eerst nog te horen dat hij in bocht vier te wijd mocht gaan, later waarschuwden ze hem toch ermee op te passen.

Wolff: "Ik denk dat we hieruit moeten leren dat het simpel moet zijn zodat de coureurs de reglementen niet mee hoeven te nemen in de auto om zichzelf eraan te herinneren wat ze mogen en wat niet. De regels moeten duidelijk en simpel. Het moet geen Shakespeare-roman zijn die je op meerdere manieren kan interpreteren."

Imola? 'Ik heb geen idee'

Het leverde Mercedes ondanks de beroerde aanloop naar de race in Bahrein toch de eerste plaats op. Maar wat zegt dat over de verhoudingen in Imola, waar over drie weken de volgende GP is? "Ik heb geen idee", is Wolff duidelijk. "Het is jammer dat de Italiaanse restaurants dicht zijn. Dat zou het hoogtepunt zijn."

"Maar we weten het echt niet. We hebben een paar weken om te ontdekken hoe we meer uit de auto krijgen."