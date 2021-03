Corona houdt ABC-eilanden in z'n greep: 'Met één besmetting kan IC vol liggen'

CMC Curacao - NOS | Dick Drayer

Op de Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao gaat het niet goed met het aantal coronabesmettingen. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten nog maar nauwelijks aan. Op Curaçao stijgt het aantal ziekenhuisopnames snel. Gisteren lagen er 68 corona-patiënten in het ziekenhuis, tegenover 58 een dag eerder. Eerder werd al besloten om niet-acute zorg voorlopig uit te stellen. Afgelopen weekend werden ook poliklinische afspraken voor onbepaalde tijd afgezegd. Het CMC, het grootste ziekenhuis in de regio, had aanvankelijk zestien IC-bedden. Afgelopen weekend zijn er veertien extra plekken ingericht. In het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) staan ook nog bedden en apparatuur voor 33 patiënten. "We zitten dus nog niet aan de grens, maar het is wel kantje-boord", zegt Gilbert Martina, directeur van het CMC.

De stijging van het aantal besmettingen valt op alle eilanden te wijten aan de opmars van de Britse variant van het virus. Daarnaast houden inwoners zich minder goed aan de regels, zei gezaghebber van Bonaire Edison Rijna eerder tegen de NOS. Ook correspondent Dick Drayer ziet dat. "We wassen onze handen wel en we dragen mondkapjes, maar hier op Curaçao zie ik dat afstand houden toch wel een uitdaging is." Ook waren er anderhalve week geleden parlementsverkiezingen op het eiland. "Daar betalen we nu waarschijnlijk de prijs voor", zegt Drayer.

Op Curaçao geldt sinds afgelopen week een lockdown in de hoop het virus in te dammen. Op basis van het kenteken op hun auto mogen Curaçaoënaars twee keer per week boodschappen doen. Naar het strand gaan is niet toegestaan en er geldt een avondklok vanaf 21.00 uur. Op zondag mag niemand de straat op. Dat zag er gisteren zo uit:

In Salina is het normaal gesproken druk - Curacao.nu | Studio Rootz

Ook op Bonaire is de snelle toename van het aantal coronabesmettingen zorgelijk. Gisteren was bijna de helft van het aantal geteste mensen positief, 25 van de 53. Het gaat weliswaar om kleine aantallen, maar met grote gevolgen. "Met één besmetting in een familie kan de hele IC vol liggen", zegt correspondent Dick Drayer. Op dit moment heeft het ziekenhuis op Bonaire plek voor zes IC-patiënten. Vijf daarvan zijn nu bezet. Op alle drie de eilanden is vooral gebrek aan zorgpersoneel een groot probleem. Bonaire heeft Nederland om meer personeel gevraagd en ook gekregen. Het ziekenhuis heeft een zorghotel ingericht om mensen die geen intensieve zorg nodig hebben, daar op te vangen. Ook is niet-acute zorg afgeschaald. Een aantal patiënten wordt overgevlogen naar Curaçao, als dat nodig is.

Corona CMC Curacao - NOS | Dick Drayer