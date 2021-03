Australische ministers overgeplaatst vanwege misbruikschandaal

Twee Australische ministers verliezen hun portefeuille na aantijgingen van seksueel misbruik in de Australische politiek. De ministers van Defensie en Justitie worden overgeplaatst naar andere departementen.

De affaire begon toen een medewerker van premier Morrisons Liberal Party een collega beschuldigde van verkrachting. Na een avondje uit in 2019 zou de man zich aan deze Brittany Higgins hebben vergrepen in het kantoor van defensieminister Linda Reynolds. Ze werd half ontkleed gevonden door een bewaker.

Higgins vreesde aanvankelijk dat aangifte haar carrière zou schaden. Nadat ze begin dit jaar ontslag had genomen, stapte ze alsnog naar de media. Haar belager was inmiddels ontslagen, maar alleen omdat het clandestiene bezoekje aan het kantoor van de minister tegen de regels was geweest.

Seks in het parlement

Al snel ontstond het beeld dat de Australische politiek geen veilige omgeving voor vrouwen is. Andere vrouwen kwamen met verdere beschuldigingen en er waren berichten over een Facebook-groep waarin beelden werden gedeeld van seks in het parlement. Bovendien bleek dat Reynolds Higgins had weggezet als "een leugenachtige koe".

Onder de aantijgingen die werden gedaan over politici en hun medewerkers was ook de beschuldiging dat minister van Justitie Porter in 1988 als tiener een 16-jarig meisje had verkracht. De vrouw, die haar verhaal deed in brieven aan politici, maakte kort daarna een eind aan haar leven.

Porter ontkende fel en de politie concludeerde al snel dat er niet genoeg bewijs was om onderzoek te doen. Porter en Reynolds waren ondertussen beide met ziekteverlof gegaan.