Janssen-vaccin vanaf 19 april aan EU geleverd • Kuipers: Britse variant minder dodelijk dan gemeld

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet nog geen reden om aan te nemen dat de Britse variant behalve besmettelijker ook dodelijker is. In het Verenigd Koninkrijk werd eerder een hoger sterftecijfer gemeld, als eerste door premier Johnson en later ook in wetenschappelijk onderzoek, maar Kuipers ziet in de ziekenhuizen geen aanwijzingen dat dit klopt.

"Ik dacht toen al: dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met het Britse zorginfarct", aldus Kuipers tijdens zijn wekelijkse persmoment. "De ziekenhuizen waren daar zo overbezet op een gegeven moment, dat de patiëntenzorg daar ongetwijfeld onder te lijden had."

Dat neemt niet weg dat de bezetting in de Nederlandse ziekenhuizen gestaag stijgt. In het huidige tempo verwacht Kuipers in april net zoveel covidpatiënten in het ziekenhuis als bij de vorige piek begin januari: zo'n 2900.

Vaccineren is daarbij volgens hem de oplossing. De ziekenhuizen zouden bij die campagne kunnen helpen als dat nodig is, herhaalde hij. Indien nodig kunnen zij 2 miljoen prikken per week zetten, of 600.000 als zij alleen in het weekend zouden vaccineren. "Daar is personeel genoeg voor, het is ook niet de ingewikkeldste handeling."