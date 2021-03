Farmaceuten willen meepraten in OMT • Rijst op 1 in 'Hamster-top 10'

De WHO-deskundigen die in China onderzoek deden naar de oorsprong van het coronavirus, vinden het waarschijnlijk dat het virus via een vleermuis en een ander dier is overgebracht op de mens. Het is erg onwaarschijnlijk dat het afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan. Dat staat in het conceptrapport van de experts, dat in handen is van het persbureau AP. De conclusies zijn niet verrassend. De onderzoekers zeggen wel dat nog veel onderzoek nodig is. Het team van de WHO was begin dit jaar enkele weken voor onderzoek in Wuhan.