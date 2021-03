Farmaceuten willen meepraten in OMT • Merkel doet opnieuw beroep op deelstaten

De farmaceutische industrie wil meepraten in het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen. Daarvoor pleit Marc Kaptein, medisch directeur van de Nederlandse vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG). In het AD zegt hij dat farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn door binnen een jaar effectieve coronavaccins te ontwikkelen en produceren.

Hij denkt dat farmaceuten kunnen meedenken over het voorkomen van toekomstige epidemieën. De voorzitter van het OMT, Jaap van Dissel, ziet weinig in het aanbod. Een plek in het OMT is "niet een prijs die je kunt winnen". Hij zegt dat "je moet oppassen alles op de schop te gooien vanwege deze pandemie".