Urker die inreed op journalist aangehouden

De politie van Urk heeft de kerkganger aangehouden die gisteren inreed op een journalist bij de Sionkerk. De politie twittert dat de 35-jarige man gisteravond is opgepakt.

Onrustig bij kerk Urk: auto rijdt in op verslaggever - NOS

De verslaggever werd ook door twee mannen geschopt. Die zijn voor zover bekend nog niet aangehouden.

In weerwil van het kabinetsadvies houdt de Sionkerk zich niet aan een maximum van dertig bezoekers en zijn afstand houden en mondkapjes niet meer verplicht. Gezongen werd er bovendien altijd al in de kerk. Wel wordt leden met gezondheidsklachten gevraagd niet te komen.

Ouderling Snoek legde in Trouw uit dat de kerk hiervoor gekozen heeft om het psychische welzijn van de gelovigen. Hij wijst erop dat er voor voor horeca, winkels en onderwijs naar ruimte wordt gezocht, maar de beperkingen voor kerken bleven.

Kritiek op politie

Ook bij de Mieraskerk in Krimpen aan de IJssel, die eveneens de coronaregels liet varen, waren gisteren opstootjes met de toegestroomde pers. Daar werd een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond in zijn rug aangevallen toen hij gemeenteleden probeerde te spreken.

Waar de politie in Krimpen meteen de belager arresteerde, bleef de man uit Urk aanvankelijk op vrije voeten. De politie legde later uit dat dat was om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand zou lopen.

PowNed-hoofdredacteur Weesie sprak op Twitter schande van dat besluit. "Politie staat erbij en kijkt ernaar. Bespottelijk."