Containerschip in Suezkanaal gedeeltelijk los, voorsteven nog 'muurvast'

De Ever Given op zondag 28 maart - EPA

Het containerschip Ever Given dat al dagenlang het Egyptische Suezkanaal blokkeert, is gedeeltelijk losgekomen van de wal. De Nederlandse baggeraar Boskalis is betrokken bij de operatie om de 400 meter lange Ever Given weer los te krijgen. Boskalis-topman Berdowski meldt in het NOS Radio 1 Journaal dat het met behulp van een gisteren gearriveerde grote zeesleper is gelukt de achtersteven los te trekken. Maar de voorsteven zit nog "muurvast", aldus Berdowski. De afgelopen uren werd nog volop gewerkt om het schip los te krijgen van de oever:

Vastgelopen Ever Given vrijgemaakt door graaf- en baggerwerkzaamheden - NOS

In de vroege ochtend, bij hoog water, werd de grote zeesleper van Boskalis-dochter Smit Salvage voor het eerst ingezet bij een operatie om het schip los te trekken. Later vanochtend komt een tweede zeesleper aan. Die wordt ingeschakeld bij volgende operaties om het schip vlot te trekken en het kanaal vrij te maken. 'Enorme walvis' Topman Berdowski wijst erop dat dit een zware klus wordt. De zeeslepers moeten proberen het loodzware schip aan de voorzijde over de kleilaag te trekken, als "een enorme walvis die op het strand ligt en die je eraf moet schuiven". Het lostrekken van de achtersteven was volgens hem het makkelijkste deel, "we moeten nog niet te vroeg juichen". Als het niet lukt de voorkant los te trekken, stapt Boskalis over op een andere aanpak, het zogenoemde onderspoelen. "Er zijn baggerschepen onderweg om aan de onderkant te kunnen komen, om daar onder grote druk water te kunnen spuiten zodat het schip losraakt uit de kleilaag." Mocht dat niet lukken, dan moeten de containers van de voorkant van het schip worden gehaald, en dat is "een tijdrovende klus daar in de woestijn". File op zee Rond het drukbevaren Suezkanaal is een enorme file van honderden containerschepen en tankers ontstaan. Wachtende schepen rond het Suezkanaal lieten hun scheepstoeter klinken nadat bekend werd dat de blokkade mogelijk is opgelost.