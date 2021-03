Spelen dichtbij voor Van Zundert: 'Niet verwacht dat ik op WK zo hoog zou eindigen'

Van Zundert is terug van WK-stunt: 'Volgers op Insta enorm veel gegroeid' - NOS

"Joan Haanappel belde me meteen op na mijn lange kür. Dat ik een olympisch ticket had gehaald. Ze was trots op mij. Ik heb veel aan haar. Ze steunt me in alles." Lindsay van Zundert straalt. De 16-jarige Etten-Leurse debuteerde op de WK kunstrijden in Stockholm met een knappe zestiende plek en dat leidde niet alleen bij haar mentor en voormalig kunstrijdster Haanappel tot vreugde. Van alle kanten kreeg ze aandacht. "Het aantal volgers op mijn Instagram-account is enorm gegroeid en ik word gebeld door de radio, de krant en televisie. Ik had niet verwacht dat ik zo hoog zou eindigen." Het was alweer 45 jaar geleden dat een Nederlandse kunstrijdster hoger dan Van Zundert eindigde op een WK. Dianne de Leeuw veroverde in 1976 brons.

Kunstrijdster Van Zundert zestiende bij WK-debuut na foutloze kür - NOS

Van Zundert plaatste zich woensdag met een foutloze korte kür voor het vervolg van het toernooi en klom vervolgens op vrijdag van de 24ste naar de 16de plek. Haar score, 174,50 punten, lijkt voldoende om in 2022 deel te mogen nemen aan de Spelen in Peking. Haanappels conclusie is echter nog iets te voorbarig, aangezien sportkoepel NOC*NSF nog geen uitsluitsel heeft gegeven. Van Zundert blijft er nuchter onder. "Ik zie vanzelf wel of ik mag gaan of niet. Ik ga in ieder geval zorgen dat ik er klaar voor ben."

Tien jaar geleden raakte Lindsay van Zundert in Kaatsheuvel besmet met het schaatsvirus. Eind februari maakten we onderstaande reportage over het 16-jarige talent.