Rijst, knakworstjes, patat en wc-papier waren dé toppers tijdens het hamsteren

IRI stelde ook een 'Hamster top-10' samen. Rijst was verreweg het belangrijkste product voor consumenten met een omzet die 180 procent boven normaal lag. Andere (blijkbaar onmisbare) zaken waren knakworstjes en soep, groenten in pot/blik, diepvriespatat, wc-papier en macaroni/spaghetti.

De top-100 van best presterende A-merken zag de omzet groeien tot bijna 10 miljard euro. Dat is ruim 10 procent meer dan in 2019. Het beste resultaat ooit, blijkt uit onderzoek van IRI en vakblad Foodmagazine.

Voor de A-merken in de supermarkt was 2020 een extreem goed jaar. Vooral dankzij de hamsterkoorts in de eerste maand van de coronapandemie, vlogen de omzetcijfers van fabrikanten als Unox, Hak, Aviko, Iglo en Page omhoog.

Van de honderd merken in de ranglijst hebben maar liefst 94 een stijgende omzet in 2020, en zijn er slechts zes dalers waaronder Amstel, Duyvis en Mentos. "Pepermunt en frissertjes worden hard getroffen door corona. Doordat we minder naar het werk gaan en minder mensen ontmoeten, hebben we blijkbaar minder behoefte aan een frisse adem. Dus gebruiken we minder pepermunt en kauwgom. Heel opvallend", aldus Smit.

Frank Smit, commercieel directeur van IRI: "Het zijn heel mooie cijfers. In de vorige crisis - de financiële - zag je juist dat A-merken te maken kregen met een dalende verkoop. En nu by far maken ze de grootste groei mee. En dat is in een crisissituatie eigenlijk ongekend. Maar consumenten wilden blijkbaar de voorraadkastjes goed gevuld hebben, voor de zekerheid."

Coca-Cola staat op twee en zal mogelijk - als in 2024 de sigarettenverkoop in supermarkten wordt verboden - naar de eerste plek stijgen.

Overigens staat nog steeds het sigarettenmerk Marlboro op nummer 1 in de A-merken Top 100. Marlboro is voor supermarkten al jaren het belangrijkste merk. Mede door de enorme accijnsverhogingen ging de omzet met 10 procent omhoog naar 560 miljoen euro.

Eén van de fabrikanten die met plezier terugkijkt op een recordjaar, is Kimberly-Clark, fabrikant van wc-papier Page. Algemeen-directeur Allowin Aarden: "Ja, we zagen de bui al hangen. Op sociale media zagen we filmpjes uit China en Australië, al voordat het hamsteren hier begon. In die landen ging het er soms heftig aan toe met consumenten die elkaar zelfs te lijf gingen."

Voor Page schoot de verkoop in ons land in die eerste weken van maart 2020 met zo'n 70 à 80 procent omhoog. "Dan heb je het over 12,5 miljoen rollen extra, dat zijn honderden vrachtwagens vol. Echt gigantisch", zegt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Hamsteren was echt niet nodig. Dat hebben we ook steeds gezegd. Maar ja, hoe gaat dat dan: je ziet de buurvrouw met drie grote pakken thuiskomen, en dan denk je: ojee, is er straks voor mij nog wel genoeg?"

Overigens ligt de verkoop van wc-papier in 2021 nog steeds 15 procent hoger dan 'normaal'. "Dat komt doordat we veel meer thuis zijn met zijn allen. De zakelijke markt - scholen, horeca, bedrijven en kantoren - is natuurlijk een heel ander verhaal voor ons."