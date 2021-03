Ruim 10.000 ontvangers bijstand de dupe van fout bij gemeenten

Een deurwaarder in Tilburg (archieffoto) - Julius Schrank

Door een fout bij ruim 200 gemeenten is er bij bijstandontvangers met schulden beslag gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Het gaat om tientallen euro's per maand. Dat blijkt uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dat in handen is van de NOS. De organisaties noemen de urgentie van dit probleem "zeer hoog" en schrijven dat "een kwetsbare groep" hierdoor verder in de financiële problemen kan komen. Naar schatting raakt het tussen de 10.000 en 15.000 mensen. Om te voorkomen dat deze groep verder groeit, zijn de regels voor het vaststellen van de beslagvrije voet voor mensen met een uitkering nu tijdelijk aangepast. Het probleem kwam aan het licht doordat deurwaarders sinds januari een nieuwe rekenhulp gebruiken. "We zijn blij dat we het nu snel ontdekt hebben", zegt Paul Otter, bestuurslid van de KBvG. "Voorheen merkten we dit soort fouten niet op." Vakantietoeslag niet meegerekend De zaak draait om twee dingen: vakantietoeslag en de beslagvrije voet. De beslagvrije voet moet ervoor zorgen dat mensen genoeg geld overhouden voor hun levensonderhoud als er vanwege schulden beslag wordt gelegd op hun inkomen. Voor mensen met een bijstandsuitkering betekent dit sinds begin dit jaar dat gemeenten maximaal 5 procent van hun maandelijkse inkomen mogen inhouden om aan een deurwaarder te betalen. Het inkomen bestaat uit de uitkering, maar ook de daaraan gekoppelde vakantietoeslag. En bij die vakantietoeslag ging het mis. Uit het document van de VNG en KBvG blijkt dat ruim 200 gemeentes de vakantietoeslag niet doorgaven aan de polis-administratie van het UWV. Deurwaarders gebruiken die administratie om te berekenen op welk bedrag ze geen beslag mogen leggen. Daardoor werden er tientallen euro's per maand te veel ingehouden.

Om hoeveel geld gaat het? Er staat een rekenvoorbeeld in het document van VNG en KBvG. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld 1022 euro per maand, plus 53 euro vakantietoeslag, dus in totaal 1075 euro. Deurwaarders moeten van 95 procent van dat bedrag afblijven, op de rest mogen ze beslag leggen. 95 procent van 1075 is 1021 euro. Deurwaarders zouden dus 1075-1021=54 euro moeten krijgen. Maar de gemeenten geven het bedrag zonder vakantieslag door: 1022 euro, 95 procent daarvan is 971 euro. Daardoor lijkt het voor de deurwaarder dat het bedrag boven die 971 voor hen is en innen ze 104 euro, in plaats van 54. Dat is dus 50 euro te veel.