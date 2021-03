Baby levend gevonden in puin ingestort gebouw Caïro, dodental stijgt tot 25

In het puin van het ingestorte gebouw in Caïro is zondag een baby van zes maanden levend teruggevonden, zo melden Egyptische regeringsfunctionarissen aan persbureau AP. Het jongetje maakt het relatief goed, en de zoektocht naar zijn oudere broer gaat verder. De ouders en zus van de baby zijn overleden teruggevonden, zeggen de officials.

Het dodental is inmiddels opgelopen tot 25, en er zijn minstens 26 gewonden gevallen.

Waarom het appartementengebouw van 9 verdiepingen in de wijk Salam op zaterdag instortte, is nog niet duidelijk. Volgens topambtenaar Khalid Abdel-Al van de bestuurlijke regio Cairo is er inmiddels een technische commissie samengesteld, die de veiligheid van naastgelegen woongebouwen gaat controleren.

In Egypte komt het vaker voor dat grote woongebouwen instorten, door bouwkundige fouten en het illegaal bijbouwen van verdiepingen bovenop bestaande gebouwen. De overheid treedt daar sinds kort wel harder tegen op.