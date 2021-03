'Sinds De Boer bondscoach is van Oranje, lijkt het vertrouwen weg'

Een doekje voor het bloeden. Zo zou je de 2-0 zege op Letland in de met 5.000 toeschouwers gevulde Johan Cruijff Arena kunnen noemen. Want wat blijft hangen van de afgelopen week was de 4-2 nederlaag in Istanbul tegen Turkije.

Maar eerst moet Van Hooijdonk iets van het hart over arbiter Stéphanie Frappart, die Nederland-Letland in goede banen leidde. Voor dat duel was hij kritisch over haar aanstelling. "Je moet uiteindelijk toch zelf gevoetbald hebben om het iets sneller te begrijpen", zo was de strekking van zijn woorden in de voorbeschouwing.

Die woorden maakten veel los in de samenleving. Zo schreef Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Groen Links) op Twitter: "Zo lang vrouwen zich altijd extra moeten bewijzen is er nog een lange weg te gaan in het voetbal."

