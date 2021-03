Bondscoach Hiddink wint met Curaçao ook tweede WK-kwalificatiewedstrijd

Curaçao heeft ook de tweede groepswedstrijd van de WK-kwalificatie gewonnen. Op bezoek bij Cuba werd met 1-2 gewonnen. Bondscoach Guus Hiddink zag Leandro Bacuna en Charlison Benschop de doelpunten maken.

Bacuna, oud-speler van FC Groningen en op dit moment onder contract bij Cardiff City, werd in de twaalfde minuut weggestuurd, omzeilde de buitenspelval en bleef koel oog in oog met de Cubaanse doelman Sandy Sanchez. Na een half uur kwam Cuba langszij. En hoe. Onel Hernández schoot de bal vanaf randje strafschopgebied met links hard in de kruising.

De eindstand in Havana werd kort voor rust op het scorebord gezet door Charlison Benschop, speler van Apollon Limasol en oud-speler van onder meer RKC, AZ, Hannover 96 en FC Groningen. Benschop tikte een voorzet binnen van Jarchinio Antonia (Cambuur), die aan de rechterkant slim gebruikmaakte van zijn snelheid.

Curaçao was de veel betere ploeg. Met name in de slotfase - toen Curaçao nota bene leek te gaan tijdrekken - kregen ze nog veel grote kansen, maar tot meer doelpunten leidde het bij toeval ontstaande offensief niet.

Basisopstelling Curaçao: