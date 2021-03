Raiola over statement Qatar: 'Vreemd dat we de druk bij de spelers leggen'

De speciale shirts van Oranje - ANP

Niet de spelers, maar de FIFA en de nationale voetbalbonden moeten meer actie voeren voor de mensenrechten in Qatar. Die oproep doet Mino Raiola, een van de belangrijkste zaakwaarnemers in de voetbalwereld, in Studio Voetbal. Volgens Raiola is het niet eerlijk om de druk op de schouders van de spelers te leggen. "De spelers hebben niet besloten waar we voetballen. Als je de spelers daarvoor wil gebruiken, moet je ze ook een stem geven in waar ze willen voetballen", zegt de zaakwaarnemer van onder anderen Matthijs de Ligt, Mohamed Ihattaren, Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba. Bekijk hieronder het interview met Raiola in Studio Voetbal, waarin de zaakwaarnemer zijn mening uitgebreid toelicht:

Diverse landen, waaronder Nederland, Duitsland en Noorwegen maakten de afgelopen dagen statements om aandacht te vragen voor de mensenrechten in Qatar, die op grote schaal worden geschonden. In Qatar leven en werken duizenden arbeidsmigranten in barre omstandigheden aan WK-stadions, hotels en de infrastructuur in het land. Volgens de Engelse krant The Guardian hebben de bouwwerkzaamheden, die opgestart zijn sinds Qatar het WK toegewezen kreeg, al 6.500 levens gekost. Bekijk hier hoe het Nederlands elftal voorafgaand aan de wedstrijd tegen Letland aandacht vraag voor de mensenrechtensituatie in Qatar:

"Ik vind het vreemd dat we de druk op de spelers leggen en dat we toelaten dat het politieke spel door de spelers wordt gespeeld", zegt Raiola. "Ik had het veel fijner gevonden als spelers uit zichzelf of op persoonlijke titel een actie hadden gestart in plaats van dat er een statement moet worden gemaakt via een nationaal elftal." Bekijk hieronder een explainer van NOS Sport over het WK in Qatar: