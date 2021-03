Ibrahimovic valt op met karate-hak en Lewandowski met weer twee goals

Een andere topspits, Robert Lewandowski, onderscheidde zich met doelpunten. De Pool van Bayern München nam twee van de drie goals tegen Andorra voor zijn rekening: 3-0. Lewandowski heeft dit seizoen in totaal nu 47 keer gescoord in 42 duels voor club en land.

Zweden is door de twee overwinningen - ook omdat Spanje al punten verspeelde - koploper in Groep B.

Een paar dagen geleden was de 39-jarige Ibrahimovic met een assist ook al medeverantwoordelijk voor de enige goal tegen Georgië. Dat was zijn eerste interland sinds het EK van 2016.

Ook in zijn tweede wedstrijd voor Zweden heeft Zlatan Ibrahimovic bij zijn terugkeer als international een rol van betekenis gespeeld. Met een assist zette hij zijn ploeg op het spoor van een 3-0 overwinning in Kosovo.

Polen staat derde in Groep I achter Hongarije en koploper Engeland, dat als enige zijn beide duels won.

In Groep J gaat Duitsland aan de leiding na weer een overwinning. Door een vroege goal van Serge Gnabry werd er met 1-0 gewonnen in Roemenië. Het was alweer de achttiende zege op rij voor de Duitsers als het om WK-kwalificatieduels gaat.

Zwitsers doel moet vervangen worden

Zwitserland won in Groep C ook zijn tweede wedstrijd (1-0 tegen Litouwen), maar het meest opvallende moment in Sankt Gallen vond voor het fluitsignaal plaats. Een van de doelen moest vervangen worden omdat die bijna tien centimeter te hoog was. Dat leverde tien minuten vertraging op.

De Zwitsers delen de koppositie in de poule met Italië, dat ook zijn eerste twee duels won. De Italianen hebben wel een beter doelsaldo.