Salonremise dreigt, maar bij Jong Oranje maken ze zich geen zorgen

Mochten Roemenië en Duitsland het in het andere duel op een akkoordje gooien en gelijkspelen, dreigt uitschakeling. Sven Botman denkt echter dat het niet zover zal komen. "We hebben nog steeds het geloof dat we dit gaan halen", zegt hij in aanloop naar de cruciale wedstrijd met Hongarije.

Voor de voetballers van Jong Oranje is er nog maar één kans om door te gaan naar de kwartfinales van het EK in Hongarije. Winst op het gastland is dinsdagavond noodzakelijk en dan nog is het niet zeker of de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zich plaatst.

Eindigt Duitsland-Roemenië in 1-1, dan komt het aan op doelsaldo. Een zege met twee goals verschil op de Hongaren is in dat geval voldoende (of eentje met één goal verschil, maar dan wel 3-2 of hoger).

Winst op Hongarije is noodzakelijk om de knock-outfase te kunnen bereiken. Maar als Duitsland en Roemenië met minstens 2-2 gelijkspelen, eindigt het EK voor toch voor Nederland. De drie landen staan dan op vijf punten, maar wegens het onderlinge doelsaldo is het dan einde oefening.

PSV'er Cody Gakpo denkt ook dat de soep niet zo heet gegeten zal worden en is heel optimistisch. "De vooruitzichten zijn prima, we hebben het zelf in de hand. Als we de wedstrijd winnen, dan is de kans heel groot dat we doorgaan."

"De kans is aanwezig, maar niet zo groot", zegt de verdediger van Lille over een eventueel 2-2 gelijkspel bij Duitsland-Roemenië. "Wij moeten gewoon zorgen dat we winnen en het liefst met twee doelpunten verschil."

Op de vraag of het mogelijk is om het op een akkoordje te gooien in een wedstrijd waar de belangen zo groot zijn is Botman stellig. "Het lijkt me niet dat ze bewust op 2-2 gaan spelen. Als een van de twee verliest is het ook klaar. Het lijkt me sterk dat dat wordt afgesproken. Maar je hebt het niet in de hand, dus we moeten een beetje hopen."

Ook voor Gakpo is een salonremise uit den boze. "Ik ben daar niet bang voor. Ik denk niet dat dat gebeuren", zegt hij. "Als dat wel gebeurt is het zonde, maar uiteindelijk hebben we het zelf gedaan door de eerste twee wedstrijden niet te winnen."