Hamilton heeft weer een echte uitdager: 'Fans hebben hier lang op gewacht'

Een lach was ver te zoeken bij Max Verstappen na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Bahrein. Ondanks zijn versere en snellere banden kon hij niet voorbij Lewis Hamilton.

Maar het al jarenlang dominante Mercedes op eigen kracht zo tot het uiterste drijven, dat was toch wel reden tot optimisme. "Vorig jaar zouden we hier superblij mee zijn geweest, nu zijn we teleurgesteld", zei Verstappen na de openingsrace van het jaar.

Buiten de baan inhalen

Verstappen wist Hamilton vijf ronden voor het einde weliswaar te passeren, hij gaf zijn gewonnen plek enkele bochten later alweer terug omdat hij zich realiseerde dat hij met zijn auto buiten de baan had gereden. "We wisten dat de wedstrijdleiding een straf zou uitdelen en gaven daarom de instructie aan Max", verklaarde teambaas Christian Horner.

"Hij deed keurig en snel wat hem gevraagd werd. Of het terecht is? Ach, zolang de regels maar duidelijk zijn en steeds als zodanig worden toegepast. Het is altijd een lastige discussie of je op het randje zit of er net over gaat."

Verstappen: "Het was onmogelijk om er nog een keer voor te gaan, hij was steeds te ver weg. Mijn banden waren tien of elf ronden jonger, maar dat voordeel verdwijnt als je binnen enkele seconden rijdt."